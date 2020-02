Einen Tag vor einem Hamburger Pilotprojekt warnt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor dem kontrollierten Abrennen von Pyrotechnik in Fußballstadien.

Die Einsätze der Polizistinnen und Polizisten könnten dadurch noch brenzliger werden, so Jörg Radek, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft.

"Blauäugig und sehr riskant"

Die GdP sieht die Gefahr, dass Ultragruppierungen durch die Aktionen eher provoziert als zur Einsicht geführt werden könnten. Polizeiliche Erfahrungen besagten, dass die Ultrabewegung auf Aktivitäten, die von Vereinen oder Verbänden organisiert würden, mit massiver Ablehnung reagierten. Man halte das Entgegenkommen des Deutschen Fußballbundes (DFB) vor diesem Hintergrund nicht nur für blauäugig, sondern auch für sehr riskant, so Radek.



Beim Zweitliga-Spiel des HSV gegen den Karlsruher SC wird am morgigen Samstag zum ersten Mal mit Genehmigung des DFB Pyrotechnik zum Einsatz kommen. Im Stadion sollen zehn so genannte Rauchtöpfe eingesetzt werden. Die Rauchtöpfe sollen von zehn Fans, außerhalb der Zuschauerbereiche und unter Aufsicht einer Fachfirma kontrolliert abgebrannt werden.