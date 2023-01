Ein vermummter Aktivist im Fechenheimer Wald: Die A66 soll ausgebaut werden, gegen die Rodung von 1.000 Bäumen gibt es schon lange Proteste. (Boris Roessler/dpa)

Das Polizeipräsidium Frankfurt forderte die im Waldstück befindlichen Ausbaugegner auf, dieses freiwillig zu verlassen. Der Hessische Rundfunk spricht von rund 20 Menschen, die im Wald teilweise in Baumhäusern leben. Für den Lückenschluss der A66 zwischen Hanau und Frankfurt am Main sollen rund 1.000 Bäume gefällt werden. Die Autobahngesellschaft des Bundes will eigenen Angaben zufolge im Lauf des Tages mit der Rodung beginnen. Für den Polizeieinsatz ist derzeit ein Teil der A66 in beide Richtungen gesperrt.

Der Neubau von Autobahnen ist in der Ampel-Koalition im Bund generell umstritten. Während die FDP den Ausbau für unverzichtbar hält, fordern die Grünen ein Moratorium für entsprechende Neubauprojekte. Zuletzt hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck aber angedeutet, dass er den Autobahnbau nicht pauschal ablehnt. Er sagte im Spiegel, es könne in Einzelfällen sinnvoll sein, bei Autobahnen Lücken zu schließen.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.