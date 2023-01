Besetzung Fechenheimer Wald (Boris Roessler/dpa)

Nach Angaben des Hessischen Rundfunks halten sich dort noch 20 Menschen auf, die teilweise in Baumhäusern leben. Für den Lückenschluss der A66 zwischen Hanau und Frankfurt am Main sollen rund 1.000 Bäume gefällt werden, die Rodung soll im Laufe des Tages beginnen. Für den Polizeieinsatz ist derzeit ein Teil der A66 in beide Richtungen gesperrt.

