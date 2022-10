Nach Tod von George Floyd

Der gewaltsame Tod von George Floyd 2020 hat weltweit Bestürzung und Proteste ausgelöst. (picture alliance / Associated Press / Carolyn Kaster)

Minneapolis benötigt dringend Ordnungshüter, denn nach dem Vorfall um Floyd und seine vielen Folgen haben sich viele Polizisten und Polizistinnen aus dem Dienst zurückgezogen. Als Grund wurde häufig posttraumatischer Stress angegeben. Die Abteilung verlor ein Drittel ihres Personals.

Minneapolis will neue Polizisten einstellen - findet aber keine Bewerber

Der Bürgermeister von Minneapolis, Frey, hat im August einen Plan für die Erhöhung des Polizeitetats vorgelegt. Ziel ist es, so bis 2025 die Zahl der Einsatzkräfte auf mehr als 800 zu erhöhen. Aktuell sind es deutlich weniger, vor allem gibt es aber kaum noch Nachwuchs. So kann jede Klasse in der Polizeitakademie bis zu 40 Rekruten fassen, im September machten aber nur sechs Rekruten ihren Abschluss. In diesem Jahr gab es bisher insgesamt nur 57 Bewerberinnen und Bewerber, während es 2019 noch 292 waren.

Man könne so laut "wir stellen mehr Leute ein!" schreien wie man wolle, aber wenn sich nur wenige Menschen bewerben, ändere das nicht viel am Ergebnis, sagte Polizeisprecher Parten. Überall in den USA sei die Anwerbung inzwischen ein Problem geworden.

Kriminalität hat deutlich zugenommen

In Minneapolis wie in vielen anderen US-Städten hat die Kriminalität während der Corona-Pandemie zugenommen. Tötungsdelikte haben sich von 2019 bis 2021 fast verdoppelt, die Zahl schwerer Körperverletzungen nahm um ein Drittel zu. Es gebe Zeiten, da habe man geradezu das Gefühl, dass Gesetzlosigkeit in der Stadt herrsche, sagen manche Einwohner. So schien die Polizei am 4. Juli nicht in der Lage zu sein, Unruhestifter zu stoppen, die Feuerwerkskörper gegen Leute, Gebäude und Autos abfeuerten. Alleine in jener Nacht gingen mehr als 1.300 Notrufe bei der Polizei ein.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.