"Spiegel"-Bericht

Die Polizei in NRW erhält laut "Spiegel" Unterstützung aus ganz Deutschland, um den Ort Lützerath zu räumen. (David Young / dpa / David Young)

Dem Magazin "Spiegel" liegen interne Dokumente des nordrhein-westfälischen Innenministeriums und des Polizeipräsidiums Aachen vor. Demnach hat das Ministerium ein sogenanntes "Kräfteersuchen" an die anderen Landesinnenministerien verschickt. Inzwischen haben fast alle Länder Unterstützung zugesagt. So schicken Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg je eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei. Die Bundespolizei stellt neben Einsatzkräften laut dem "Spiegel" auch ein Wärmebildfahrzeug und eine Hundestaffel bereit.

In Lützerath haben sich hunderte Klimaschutz-Aktivisten versammelt, um der geplanten Räumung des verlassenen Ortes entgegenzutreten. In dem Bündnis "Lützerath unräumbar" haben sich unter anderem Initiativen wie Ende Gelände, Fridays for Future und Letzte Generation zusammengeschlossen.

