Wer Fahrspuren blockiere, begehe eine Straftat und könne festgenommen werden, hieß es auf Flugblättern, die Polizisten an die Fahrer verteilten. Der kanadische Premierminister Trudeau sagte, seine Regierung werde keine Gewalt gegen die Demonstrierenden anwenden. Durch den am Montag ausgerufenen landesweiten Notstand habe die Polizei aber jetzt mehr Werkzeuge an der Hand.

Auslöser des Protests war die Einführung einer Corona-Impfpflicht für LKW-Fahrer bei Grenzübertritten. Inzwischen richten sich die Demonstrationen allgemein gegen die Corona-Regeln und die kanadische Regierung.

