(picture alliance / Anadolu Agency / Kadri Mohamed)

Fast zwei Dutzend Fahrzeuge, die sich an der Lastwagenblockade in der Stadt beteiligt hatten, wurden abgeschleppt. Weitere Protestteilnehmer begannen, ihre Fahrzeuge in der Gegend um das Parlament freiwillig zu entfernen. Die Polizei hatte gestern Morgen damit begonnen, gegen den sogenannten Freiheitskonvoi vorzugehen. Hunderte Polizisten waren im Einsatz.

Die LKW-Fahrer hatten zunächst gegen die Impfpflicht protestiert. Inzwischen richten sich die Kundgebungen allgemein gegen die Corona-Regeln der Regierung von Premierminister Trudeau.

