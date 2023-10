In mehreren deutschen Städten wurden israelische Flaggen von Masten gerissen und zerstört. (Archivbild) (Roland Holschneider, dpa)

Laut Polizei wurden in Aachen und Münster israelische Flaggen zerstört. Auch in anderen Städten wurden sie teils wiederholt von Masten gerissen. In Saarbrücken wurde eine Palästina-Flagge auf ein Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus gesprüht. In Berlin berichtete die Polizei unter anderem von durchgestrichenen Davidsternen. In vielen Fällen ermittelt der Staatsschutz.

Die Stadt Hamburg verbot unterdessen alle pro-palästinensischen Demonstrationen bis Mittwoch. Zur Begründung hieß es, dass sowohl die öffentliche Sicherheit als auch das Wohl einzelner gefährdet seien. Auch in anderen deutschen Städten wurden pro-palästinensische Demonstrationen untersagt.

Zuletzt hatte es vermehrt Befürchtungen gegeben, der Krieg im Nahen Osten gefährde die Jüdinnen und Juden in Deutschland. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sagte im ZDF, es erfülle ihn mit großer Sorge, dass Antisemitismus wieder zunehme.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.