Unbekannte haben in Köln einen Gedenkort für die Opfer des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau zerstört.

Folien mit Namen und Bildern der Opfer wurden abgerissen und in die Böschung am Rhein geworfen. Bei den Ermittlungen werde der Staatsschutz hinzugezogen, teilte die Polizei mit. Zunächst hatten die Kölner Jusos den Vorfall im Stadtteil Rodenkirchen öffentlich gemacht. Der Gedenkort wurde nach Angaben der Jugendorganisation der SPD in der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstört.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.