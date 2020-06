Bundesinnenminister Seehofer will Strafanzeige gegen die Kolumnistin der "Tageszeitung", Hengameh Yaghoobifarah, stellen.

Wegen ihres unsäglichen Artikels in der "taz" über die Polizei werde er das in die Wege leiten, sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Eine Enthemmung der Worte führe unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen. Seehofer verwies in diesem Zusammenhang auf die Krawalle und Übergriffe auf Polizisten in Stuttgart in der Nacht auf Sonntag. Das dürfe man nicht weiter hinnehmen. Journalisten kritisierten Seehofer scharf. Sie warfen ihm unter anderem einen Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit vor.



Der satirisch gefärbte Text unter dem Titel "Abschaffung der Polizei - All cops are berufsunfähig" war vor einer Woche erschienen. Darin werden Polizisten unter anderem mit Müll gleichgesetzt. Der Text ist auch innerhalb der "Taz" äußerst umstritten. Chefredakteurin Barbara Junge äußerte wegen der Kolumne ihr Bedauern.