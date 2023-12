Aufgrund von Hinweisen auf einen geplanten islamistischen Anschlag hat die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren. (dpa / Roberto Pfeil)

Wie ein Sprecher mitteilte, fanden die Sicherheitskräfte weder bei den aufwendigen Einlasskontrollen noch im Umfeld des Doms Anzeichen für einen bevorstehenden Anschlag. Der Kölner Kardinal Woelki bedankte sich in der Christmette bei den Polizistinnen und Polizisten, die den Dom, so wörtlich, gewissermaßen auf den Kopf gestellt und so die Gottesdienstfeiern ermöglicht hätten. Woelki lobte auch die Gottesdienstbesucher, die sich nicht hätten abschrecken lassen, sondern mutig in den Dom gekommen seien.

Die Behörden hatten vorgestern eine Terrorwarnung für den Dom erhalten. Daraufhin war die Kathedrale mit Spürhunden abgesucht worden. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen auf.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.