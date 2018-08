Polizei-Kräfte in Chemnitz benötigt

Die Deutsche Fußball Liga hat das für morgen geplante Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV abgesagt.

Die DFL begründete die Entscheidung mit einer Verfügung des sächsischen Staatsministeriums, wonach die für das Spiel vorgesehenen Polizeikräfte in Chemnitz benötigt werden. Dort sind erneut mehrere Demonstrationen angekündigt.



Zuvor hatte sich bereits der sächsische Polizeipräsident Georgie auf einer Pressekonferenz geäußert: "Wir müssen auch unter Abwägung aller dieser Umstände berücksichtigen, dass die Kräfte, die wir in Chemnitz brauchen, Auswirkungen auf andere Ereignisse haben werden. Für den Freistaat Sachsen haben wir darum gebeten, die morgige Begegnung zwischen dem HSV und Dynamo Dresden zu verlegen." Die Polizei müsse sich bei den Demonstrationen auf eine Teilnehmerzahl im unteren fünfstelligen Bereich einstellen.



Für Samstag haben nach derzeitigem Stand der AfD-Landesverband Sachsen, die Bürgerbewegung Pro Chemnitz sowie das Bündnis Chemnitz Nazifrei zu Demonstrationen im Chemnitzer Stadtgebiet aufgerufen. Das Spiel in Dresden ist ausverkauft mit mehr als 30.000 Zuschauern, darunter 3000 HSV-Fans.