Großbritanniens Premierminister Boris Johnson steht wegen der "Partygate"-Affäre politisch unter Druck. (AFP/ Justin Tallis)

Das teilte Londoner Polizeichef Dick mit. Johnson war zuletzt wegen neuer Berichte noch weiter unter Druck geraten. So soll er während des ersten Lockdowns 2020 an einer Überraschungsparty in der Downing Street anlässlich seines Geburtstags teilgenommen haben.

Oppositionsführer Starmer sagte, dies sei ein weiterer Beweis dafür, dass Johnson offenbar denke, die von ihm eingeführten Regeln gälten nicht für ihn selbst. Dem Premierminister wurde schon zuvor in mehreren Fällen die Missachtung von Corona-Beschränkungen vorgeworfen. Auch einige Abgeordnete seiner konservativen Partei sind deshalb von ihm abgerückt.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.