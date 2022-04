Es habe Festnahmen gegeben, teilte die Polizei auf Twitter mit. Details will sie im Laufe des Tages nennen. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, sind judenfeindliche Äußerungen zu hören. Nach Angaben der Polizei mussten Pressevertreter vor Teilnehmern der Versammlung geschützt werden. Die pro-palästinenische Demonstration fand in Kreuzberg und Neukölln statt. Bei einer ähnlichen Veranstaltung am Freitag hatten Teilnehmer Steine geworfen, Feuerwerkskörper gezündet und Polizeibeamte verletzt.

Bundesinnenministerin Faser erklärte, es gebe in Deutschland keinen Platz für Judenfeindlichkeit. Der Rechtsstaat müsse konsequent handeln, sagte die SPD-Politikerin.

