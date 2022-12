Baden-Württemberg

Polizei meldet nach Gewaltverbrechen in Illerkirchberg Suizid eines 25-jährigen Eriträers

Nach dem Gewaltverbrechen an zwei Mädchen in Illerkirchberg hat sich ein Mann, der im Rahmen der Ermittlungen in den Fokus der Polizei geraten war, selbst getötet.

08.12.2022