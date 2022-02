Ottawa: Ein Polizist spricht mit Demonstrierenden. (dpa/Justin Tang)

Wie kanadische Medien berichten, wurden beide von der Polizei abgeführt und befinden sich weiterhin in Gewahrsam. Mitte der Woche hatte der Interimschef der Polizei in Ottawa, Bell, den Protestierenden ein Ultimatum gestellt und mit Festnahmen gedroht, falls sie das Stadtzentrum nicht räumten. Kanadas Premierminister Trudeau hatte sich am Montag auf Notstandgesetze berufen, um verstärkt gegen die LKW-Blockade vorgehen zu können.

Auslöser des Protests war die Einführung einer Corona-Impfpflicht für LKW-Fahrer bei Grenzübertritten. Inzwischen richten sich die Demonstrationen allgemein gegen die Corona-Regeln und die kanadische Regierung.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.