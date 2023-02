Nach Tod von Migranten

In Bulgarien wurden tote Migranten in einem Lastwagen entdeckt. (AFP / NIKOLAY DOYCHINOV)

Wie ein Regierungsvertreter mitteilte, wurde auch der mutmaßliche Anführer des Schlepperrings in Gewahrsam genommen. In dem Lastwagen waren unweit der Hauptstadt Sofia die Leichen von 18 Afghanen entdeckt worden, die über die Türkei nach Westeuropa gelangen wollten. Insgesamt waren 52 Menschen in dem Lastwagen, darunter Kinder. 34 Überlebende kamen ins Krankenhaus. Sie erlitten Kohlenmonoxid-Vergiftungen, weil sie Auspuffgase eingeatmet hatten.

