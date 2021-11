Der italienischen Polizei ist ein Schlag gegen die `Ndrangheta gelungen. (imago / ZUMA Wire / Evandro Inetti)

Mehr als hundert Verdächtige seien nach Ermittlungen gegen den sogenannten Mole-Clan in Mailand, Florenz und Reggio Calabria festgenommen worden, darunter auch sechs Italiener in der Schweiz, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Clan sei nicht nur in den internationalen Drogenhandel verwickelt, sondern auch in Betrug, Erpressung und Steuerhinterziehung, hieß es weiter.

Die 'Ndrangheta stammt aus der Region an der Spitze des italienischen Stiefels. Sie schmuggelt Kokain nach Europa; weltweit soll sie über rund 20.000 Mitglieder verfügen. Mittlerweile hat die 'Ndrangheta die sizilianische Cosa Nostra überflügelt und gilt als mächtigste Mafiagruppe Italiens.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.