Polizeieinsatz nach den Schüssen vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem (Archivbild) (AP / Mahmoud Illean)

Die Verdächtigen gehörten größtenteils zur Familie des Täters und würden vernommen, teilte die Polizei mit. Ministerpräsident Netanjahu kündigte eine entschlossene Reaktion an und berief für den heutigen Abend das Sicherheitskabinett ein.

Der UNO-Sicherheitsrat verurteilte den Anschlag in einer Dringlichkeitssitzung einstimmig. UNO-Generalsekretär Gutteres äußerte sich besorgt über die Eskalation der Gewalt in Israel und den palästinensischen Gebieten und rief zu äußerster Zurückhaltung auf. Gutteres erklärte, es sei besonders verabscheuungswürdig dass der Anschlag an einem Ort der Verehrung begangen worden sei, und das am Internationalen Holocaust Gedenktag.

Ein Palästinenser hatte gestern in Jerusalem in der Nähe einer Synagoge das Feuer eröffnet und sieben Menschen getötet. Er wurde von Sicherheitskräften erschossen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.