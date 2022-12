Reparaturarbeiten nach dem Angriff auf ein Umspannwerk in Tacoma. (AP / dpa / Ken Lambert)

Sie erklärte in der Stadt Tacoma, man prüfe, ob es sich um einen koordinierten Angriff handele. Die dortigen öffentlichen Versorgungsbetriebe, die zwei der vier angegriffenen Anlagen betreiben, teilten mit, dass die Bundespolizei sie Anfang des Monats vor einer Gefahr für das Stromnetz gewarnt habe. Schon in den vergangenen Monaten hatte das US-Heimatschutzministerium laut Medienberichten Informationen über konkrete Pläne von Neonazis für Angriffe auf das Stromnetz. Im Februar und im vergangenen Jahr waren zudem Rechtsextreme wegen solcher Vorhaben festgenommen worden.

In Tacoma nahe Seattle waren Unbekannte am vergangenen Wochenende in die vier Umspannwerke eingedrungen, hatten technisches Gerät zerstört und dadurch Brände verursacht. Rund 14.000 Menschen waren zeitweise ohne Strom.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.