Extremismus

Der Club "Pony" auf Sylt (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Das Video werde hinsichtlich strafrechtlich relevanter Inhalte geprüft, schrieb die Polizei auf der Plattform X. Auch der Staatsschutz leitete Untersuchungen ein. Der kurze Film, der in sozialen Medien kursiert, zeigt eine Gruppe von überwiegend jungen Menschen, die Parolen wie "Deutschland den Deutschen" und "Ausländer raus" grölen. Die Betreiber des Pony Clubs erklärten, dass sie sich von jeder Art von Rassismus und Diskriminierung distanzierten. Auch in der Politik stieß der Vorfall auf Empörung, so etwa bei der Berliner SPD-Politikerin Chebli.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.