Trauernde in der Stadt Nara, dem Ort des Attentats auf den früheren japanischen Premier Abe (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Osamu Kanazawa)

Die Nationale Polizeibehörde in Japan will laut Medienberichten ihr Sicherheitsprotokoll für prominente Persönlichkeiten überprüfen. Abe war bei einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen worden und wenig später seinen Verletzungen erlegen. Der Schütze wurde festgenommen. Er hat die Tat gestanden. Zu seinem Motiv gab er an, aus Hass auf eine religiöse Gruppierung mit möglichen Verbindungen zu Abe gehandelt zu haben.

Das Attentat hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Auch Chinas Präsident Xi Jinping drückte sein Beileid aus. Indien ordnete für heute einen Tag der Trauer an, in Australien sollen am Tag der Beerdigung die Flaggen im Land auf Halbmast wehen. Abes Leichnam wurde inzwischen nach Tokio gebracht. Nach Angaben des japanischen Fernsehsenders NHK ist für Montag eine Totenwache geplant. Am Dienstag soll Abe bestattet werden.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.