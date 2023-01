Lützerath-Protest

Klimaschützer hatten die Grünen-Parteizentrale in Düsseldorf besetzt, um gegen die Haltung der Grünen zu Lützerath zu protestieren. (dpa / Josefine Kaukemüller)

Dort hatten sich Klimaaktivisten verschanzt, um gegen den Abriss des Braunkohleorts Lützerath und die Haltung der Grünen zu dem Thema zu protestieren. Die Parteispitze hatte die Räumung durch die Polizei beantragt, die friedlich verlief.

Auch in Lützerath selbst hat die Polizei das Gelände bereits weitgehend geräumt. Allerdings stießen die Einsatzkräfte auf unterirdische Gänge, in denen sich Aktivisten verschanzt haben. Die Frischluftzufuhr sei gewährleistet und man könne mit den Aktivisten sprechen, so die Polizei. Ein erster Versuch des Technischen Hilfswerks, die Menschen aus den Tunneln zu holen, wurde jedoch abgebrochen.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.