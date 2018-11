Die Umweltschutzorganisation Greenpeace Deutschland hat die bundesweite Polizei-Razzia als Versuch der Einschüchterung gewertet.

Offenbar sollte damit friedlicher Protest unterdrückt werden, sagte Greenpeace-Sprecher Bussau. Dagegen werde man mit allen juristischen Mitteln vorgehen. Die Polizei hatte gestern in mehreren Bundesländern Räumlichkeiten von Greenpeace-Aktivisten durchsucht. Der Vorwurf lautet auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.



Hintergrund ist eine Aktion der Umweltschutzorganisation für einen schnellen Kohleausstieg Ende Juni in Berlin. Dabei hatten Aktivisten gelbe Farbe auf die Straße gemalt. Laut Polizei kam es zu Verkehrsunfällen, weil Motorrad- und Fahrradfahrer auf der Farbe ausgerutscht waren.