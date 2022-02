Der Roboter-Hund Spot der Polizei soll bei Ermittlungen und Erkundungen helfen. (dpa/Rolf Vennenbernd)

Das Gerät, das mit Kameras und Sensoren ausgerüstet ist, war erst vor wenigen Wochen bei einem Termin mit Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul in Duisburg vorgestellt worden. Für Menschen ist die Brandstelle in dem Essener Wohnkomplex aufgrund der Einsturzgefahr noch nicht betretbar. Ein Polizeisprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, in der Nacht seien immer wieder kleine Glutnester aufgeflammt. Die Brandursache ist weiter unklar.

Bei dem Feuer waren drei Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen. Insgesamt wurden 35 Wohnungen durch das Feuer zerstört.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.