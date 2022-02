Der Roboter-Hund Spot der Polizei soll bei Ermittlungen und Erkundungen helfen. (dpa/Rolf Vennenbernd)

Geplant sei ein Einsatzstart am späten Vormittag, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der neuartige Laufroboter ist mit Kameras und Sensoren ausgerüstet, um so Katastrophenorte erkunden zu können. Für Menschen ist die Brandstelle laut Polizei aufgrund der Einsturzgefahr nicht betretbar. Auch die Unglücksursache sei weiter unklar. In der Nacht habe die Feuerwehr den Komplex mehrfach mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Immer wieder seien kleine Glutnester aufgetaucht, die gelöscht worden seien.

Bei dem Brand waren drei Menschen verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen. 128 Menschen verloren ihre Wohnungen.

