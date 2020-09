Nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage ist es in Leipzig in der vergangenen Nacht ruhig geblieben.

Es habe am Sonntagabend keine gewalttätigen Demonstrationen gegeben, sagte eine Polizeisprecherin heute früh. Seit Donnerstag hatte es drei Tage in Folge Demonstrationen im Leipziger Osten und im Stadtteil Connewitz gegeben, teilweise mit Ausschreitungen und Angriffen auf Polizisten. Auslöser der Proteste war die Räumung eines besetzten Hauses am vergangenen Mittwoch, gefordert wurde mehr günstiger Wohnraum in der Stadt.