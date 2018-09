Zwei Beamte eines Spezialeinsatzkommandos aus Sachsen haben im Vorfeld des Erdogan-Besuchs für einen Eklat gesorgt.

Die beiden SEK-Beamten trugen einen Kollegen unter dem Namen des Rechtsterroristen "Uwe Böhnhardt" in eine Liste ein. Böhnhardt gehörte zur Terrorzelle NSU, der zehn Morde zur Last gelegt werden.



Die Beamten des SEK sollten die Decknamen eigentlich zur Tarnung wählen. Der Name des Rechtsterroristen fiel dann der Einsatzleitung in Berlin auf. Sie meldete den Vorfall.



Das zuständige Landeskriminalamt Dresden hat die beiden Polizisten eigenen Angaben zufolge unverzüglich aus dem Einsatz abgezogen. Gegen sie sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden mit dem Ziel, sie aus dem Dienst zu entfernen.



Der Dresdner LKA-Präsident Kleine entschuldigte sich bei den Angehörigen der NSU-Opfer. Das Verhalten der SEK-Beamten sei "vollständig inakzeptabel".



Immer wieder gibt es Berichte über mutmaßlich Rechtsextreme in den Reihen der sächsischen Polizei. Im August hatte ein LKA-Mitarbeiter während einer Pegida-Demonstration lautstark gegen Aufnahmen von Journalisten protestiert. Er hat den Polizeidienst inzwischen aber verlassen.