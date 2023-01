Lützerath-Räumung

Die Klimaaktivistinnen Luisa Neubauer (4.v.l), Greta Thunberg (3.v.r), Lakshmi Thevasagayam (r) und Florian Özcan (2.v.r) und einige andere stehen am dritten Tag der Räumung im von Klimaaktivisten besetzten Braunkohleort Lützerath. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Oberirdisch seien die Einsatzkräfte so gut wie durch, erklärte ein Sprecher heute früh. Zu räumen seien noch einige Baumhäuser und Verschläge. Es werde zudem versucht, in einen Tunnel vorzudringen, in dem offenbar zwei Menschen ausharrten. Die vergangene Nacht bezeichnete die Polizei als ruhig. Umweltschützer wollen am Mittag erneut gegen den Abriss des Weilers demonstrieren. Zu der Kundgebung im Nachbarort Keyenberg erwartet die Polizei am Mittag etwa 8.000 Teilnehmer. Auch die schwedische Klimaaktivistin Thunberg hat sich angekündigt. Sie war gestern schon zur Unterstützung der Demonstranten nach Lützerath gekommen. Der Sprecher der Grünen Jugend, Dzienus, sagte im Deutschlandfunk, er erwarte, dass die Demonstration friedlich verlaufe. Es müsse aber deutlich gemacht werden, dass durch die Braunkohle-Gewinnung in Lützerath gegen das Pariser Klimaabkommen verstoßen werde.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.