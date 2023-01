Proteste im Braunkohle-Revier

Die Räumung von Lützerath ist beinahe abgeschlossen (Federico Gambarini / dpa)

Die Demonstranten zeigten sich bereit, noch tagelang dort auszuharren. Die Polizei hält es für zu gefährlich, sie mit Gewalt herauszuholen, weil die unterirdischen Gänge einstürzen könnten. Derzeit habe die Polizei keinen Kontakt zu den beiden Männern, berichtet DLF-Landeskorrespondentin Felicitas Boeselager. Der Polizei zufolge versuchen Einsatzkräfte zu Demonstranten in noch verbliebenen Bäumhäusern zu gelangen.

Gestern hatten in der Region Tausende Menschen gegen den Abriss des Dorfes und für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Polizei geht von rund 15.000 Teilnehmenden aus, die Veranstalter sprechen von bis zu 35.000, unter ihnen zahlreiche Familien mit Kindern und Rentnerinnen und Rentner.

Friedliche Demonstration eskaliert

Die Kundgebung im Nachbarort Keyenberg verlief zunächst friedlich. Unter den Demonstrierenden war auch die schwedische Klimaaktivistin Thunberg. Sie rief zum anhaltenden Widerstand auf. Solange die Kohle noch im Boden sei, sei der Kampf nicht vorbei, sagte Thunberg bei der Kundegebung.

Anschließend setzte sich ein Demonstrationszug in Richtung Lützerath in Bewegung. Die meisten Menschen protestierten friedlich. Einige tausend versuchten aber in den Tagebau und nach Lützerath vorzudringen, das durch einen Bauzaun und Polizeiketten abgesperrt war.

Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Polizei

Die Dlf-Korrespondentin Vivien Leue berichtet, dass einige hundert, teils vermummte Demonstrantinnen und Demonstranten versuchten, Polizeiketten zu durchbrechen . Einige warfen Steine und Feuerwerkskörper auf Beamte, die Polizei setzte Wasserwerfer, Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Nach Angaben der Polizei gelangte niemand bis nach Lützerath. Einige Demonstranten drangen aber in den Tagebau vor.

In den Sozialen Medien warfen einige Protestteilnehmer der Polizei unangemessene Gewaltanwendung vor. Auf beiden Seiten wurden mehrere Menschen verletzt. Leue berichtet, dass es vereinzelt ein sehr hartes Vorgehen der Polizei gegeben habe. Insgesamt habe die Polizei aber ein „recht besonnenes Einsatzkonzept“ verfolgt.

Ruhige Nacht in Lützerath

Im Laufe des Abends beruhigte sich die Lage, in der Nacht wurden keine weiteren Ausschreitungen gemeldet. Etwa tausend Aktivistinnen und Aktivisten zelten im Ort Keyenberg und kündigten an, die Proteste in den nächsten Tagen fortzusetzen.

Lützerath wird seit Mittwoch von der Polizei geräumt, damit der Energiekonzern RWE die darunter liegende Kohle abbaggern kann. Zahlreiche Gebäude wurden inzwischen abgerissen.

Wüst kritisiert Klimaprotest

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst kritisierte die Proteste der Klimaaktivisten. Gewalt könne nie Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, sagte Wüst im Interview der Woche des Deutschlandfunks . Der Ausbau des Tagebaus Garzweiler sei in Parlamenten beschlossen, in Gesetze geflossen und vom Obersten Gerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalens bestätigt worden. Wüst warb für mehr Dialog und eine Befriedung der deutschen Energiepolitik. Er habe nicht den Eindruck, dass irgendwo in Europa Energiepolitik so emotional und so strittig sei.

Forscher: Protest könnte als mobilisierendes Signal im Gedächtnis bleiben

Nach Ansicht des Protestforschers Sebastian Haunss ist noch nicht abschließend zu klären, welchen Erfolg die Demonstrationen hatten oder noch haben könnten. Doch die Proteste rund um Lützerath seien als mobilisierendes Signal an die Klimaschutzbewegung zu sehen, sagte Haunss im Deutschlandfunk . Zumindest gelte dies für manche Aktionsformen, welche sich - ähnlich wie "Fridays For Future" - an die breite Bevölkerung richteten und bei denen alle mitmachen könnten. Andere, eher Konflikt behaftete Protestformen seien gar nicht darauf ausgerichtet, dass sich Millionen von Menschen daran beteiligten, vermutet Haunss. Dennoch bleibe die Erinnerung an die Aktion. Das sei für die Bewegung relevant.

