Räumung von Lützerath

Ein Demonstrant wird bei der Räumung des Dorfes Lützerath mit Hilfe einer Hebebühne von einem Holzgerüst, einem Monopod, geholt. (Federico Gambarini/dpa)

Ein Polizeisprecher sagte, die Maßnahmen liefen nach Plan. Im Vorfeld war mit massivem Widerstand gerechnet worden. Am Morgen war es zum Auftakt der Räumung noch zu Auseinandersetzungen gekommen. Laut Polizei wurden mehrere Molotow-Cocktail sowie Steine und Pyrotechnik in Richtung der Beamten geworfen. Wie die Polizei Aachen am Abend mitteilte, wurde ein Beamter leicht durch einen Steinwurf verletzt. Zwei weitere Beamte sowie zwei Klimaschutzaktivisten erlitten bei "Widerstandshandlungen" leichte Verletzungen.

Die Polizei hatte die Klimaschutz-Aktivisten am Morgen zum Verlassen des Ortes aufgefordert. Andernfalls müssten sie mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs rechnen, hieß es. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Reul, sprach von 350 Personen, die sich unrechtmäßig in Lützerath aufgehalten hätten. Etwa 200 Klimaaktivisten verließen nach Angaben des Aachener Polizeipräsidenten Weinspach das Gelände freiwillig. Andere wurden vom Gelände getragen. Einige von ihnen beklagten einen harten Einsatz der Polizei. Der Energiekonzern RWE bestätigte auf Anfrage der Spiegel-Journalistin Müller , dass das Unternehmen der Polizei im Zuge der Amtshilfe geländegängige Busse bereitstellt. Fotos legten nahe, dass darin Aktivisten in Gewahrsam genommen wurden.

Baumhaus-Abbau wurde von Schmährufen begleitet

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit etwa 1.000 Kräften im Einsatz. Ab Mittag hatte sie damit begonnen, Aktivisten von Bäumen und Podesten zu holen. Dabei setzten die Beamten an verschiedenen Stellen Hebebühnen ein. Am Ortseingang von Lützerath begannen Bagger mit Abrissarbeiten. Auch eines der Ortsschilder wurde am frühen Nachmittag entfernt. Später warfen Beamte selbstgebaute kleine Holzhäuser auf Stelzen um und setzten so die Räumung fort. Nach Angaben eines Reporters der Deutschen Presse-Agentur wurden die Beamten dabei von Schmährufen der Aktivisten begleitet.

Polizeisprecher: "Überwiegend friedlicher Protest"

Insgesamt äußerte sich die Polizei den Tag über zufrieden. Ein Sprecher sagte, man habe ganz überwiegend friedlichen Protest erlebt, in Sitzblockaden, auf Tripods - und das seien Protestformen, mit denen man "super parat komme". Wenn die Aktivisten sich wegtragen ließen, sei das noch passiver Protest und damit im Rahmen dessen, was angemessen sei.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland forderte am Mittag ein sofortiges Ende der Polizeiaktion sowie ein Räumungsmoratorium. Die Proteste zeigten, dass ein "weiter so" beim Braunkohletagebau vor allem von jungen Menschen nicht akzeptiert werde, hieß es. Eine Sprecherin der Initiative "Lützerath lebt" sagte, die Menschen seien fest entschlossen, dazubleiben, auszuharren, die Bäume und die Gebäude zu schützen.

Derweil beklagte die Journalistenvereinigung dju Einschränkungen bei der Berichterstattung aus Lützerath durch die Polizei. Danach wurde Medienvertretern der Zugang über eine Straße verweigert. Über einen entsprechenden Presseleitfaden der Polizei Aachen hatte zuvor die Organisation Netzpolitik berichtet. Der Bundessprecher der Grünen-Jugend, Dzienus , warf den Einsatzkräften zudem vor, medizinische Ersthelfer nicht in den Ort zu lassen. Ob es sich dabei um Sanitäter oder um Hilfskräfte der Klimaaktivisten handelte, blieb unklar.

Grüner NRW-Umweltminister: "Einigung mit RWE wesentlicher Schritt für Klimaschutz"

In Lützerath hatten Aktivisten seit Monaten leerstehende Häuser besetzt sowie rund 25 Baumhäuser errichtet. Der Energiekonzern RWE hat die Genehmigung, die Kohle unter dem Dorf abzubauen. Das wurde von Gerichten letztinstanzlich bestätigt. Das Verwaltungsgericht Aachen wies zudem zwei weitere Eilanträge von Klimaschützern gegen das Aufenthalts- und Betretungsverbot in Lützerath ab.

Der nordrhein-westfälische Umweltminister Krischer verteidigte die Genehmigung für RWE. Krischer sagte im Deutschlandfunk , die Vereinbarung mit dem Konzern führe dazu, dass der Tagebau nach Ende der Kohlegewinnung nur halb so groß sein werde wie ursprünglich geplant. Zudem würden fünf andere Dörfer gerettet. Der Grünen-Politiker wies den Vorwurf der Klimaschutz-Aktivistin Neubauer zurück, Greenwashing zu betreiben. Die Einigung sei ein wesentlicher Schritt für den Klimaschutz.

