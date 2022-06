Angriff auf einen Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt Oslo (dpa / Javad M. Parsa)

Der festgenommene Verdächtige sei der Polizei bereits seit Jahren einschlägig bekannt, hieß es. Als Konsequenz erhöhten die norwegischen Behörden inzwischen die Terrorwarnstufe. Die Schüsse waren in der Nacht unter anderem an einem bei Homosexuellen beliebten Nachtclub in Oslo gefallen. Mindestens zwei Menschen wurden getötet. Es gab zudem mehrere Schwerverletzte. Ministerpräsident Støre sprach von einem grausamen und zutiefst schockierenden Angriff auf unschuldige Menschen. Die Schüsse hätten in der LGBTQ-Gemeinde Angst und Trauer ausgelöst.

Heute sollte in der norwegischen Hauptstadt eigentlich zum 40. Mal die Pride Parade stattfinden. Die Organistoren sagten die Veranstaltung inzwischen ab.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.