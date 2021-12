Polizisten stellen während einer nicht genehmigten Demonstration von Gegnern der Corona-Politik in München die Personalien von Demonstranten fest. (Lennart Preiss/dpa)

Sie wurden dabei an mehreren Stellen von der Polizei gestoppt. Laut einem Bericht des Bayerischen Rundfunks gab es mehrere Festnahmen. Mit Lautsprecherdurchsagen wurde den Demonstranten die Teilnahme an nicht genehmigten Versammlungen vorgeworfen. Ihnen wurden Bußgeldverfahren in Aussicht gestellt. Die Stadt München hatte unangemeldete Proteste vorab untersagt - und Geldbußen von bis zu 3.000 Euro angedroht.

Die Münchner Polizei zog eine positive Bilanz des Einsatzes. Es sei gelungen, flexibel auf die jeweilige Situation zu reagieren. Bei der letzten, unangemeldeten Versammlung vor einer Woche war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Als Reaktion darauf verstärkte die Polizei ihre Präsenz gestern Abend deutlich.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.