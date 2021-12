Einsatzkräfte der Polizei haben Teilnehmer einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen eingekesselt. (dpa/Jan Woitas)

Unter anderem in Chemnitz, Freiberg und Zwönitz waren jeweils hunderte Menschen zusammengekommen. In Sozialen Medien wurde für die Teilnahme an sogenannten Spaziergängen mobilisiert, obwohl die Notfallverordnungen derzeit nur begrenzte Kundgebungen mit wenigen Teilnehmern erlauben.

Bei den Polizeieinsätzen kam es teilweise zu Rangeleien. Pfefferspray wurde eingesetzt. Die Beamten nahmen die Personalien zahlreicher Teilnehmer auf. Es wurden Bußgelder verhängt, Strafanzeigen gestellt und hunderte Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Insgesamt waren 800 Polizisten beiteiligt - auch aus Bayern, Niedersachsen und NRW sowie Kräfte der Bundespolizei. In Thüringen versammelten sich ebenfalls hunderte Gegner der Corona-Regeln. In Erfurt stoppte die Polizei einen Aufzug mit etwa tausend Personen. Zwei Demonstranten seien "durch die Anwendung von unmittelbaren Zwang" leicht verletzt, hieß es. In den vergangenen Wochen war die Polizei kaum gegen die unangemeldeten Proteste vorgegangen. Daran hatte es scharfe Kritik gegeben.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.