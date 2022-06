Die Polizei in Hongkong stoppt eine Demonstrantin. ( Peter PARKS / AFP)

Zahlreiche Menschen wurden angehalten und durchsucht. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wurden mindestens zwei Personen festgenommen, weil sie trotz des Verbots öffentlicher Mahnwachen an die gewaltsame Niederschlagung der Studentenproteste in Peking vor 33 Jahren erinnern wollten.

Der damalige Militäreinsatz in der Hauptstadt, bei dem einige hundert Menschen ums Leben kamen, ist in China ein politisches Tabu-Thema. Die Führung erlaubt keine öffentliche Diskussion und auch kein Gedenken an dem Jahrestag. Die Sonderverwaltungszone Hongkong war lange der einzige Ort in China, an dem es möglich war, der Opfer zu gedenken.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.