Eine pro-palästinensischen Demonstration in Berlin im Mai 2021 (imago / Future Image / Geisler-Fotopress )

Palästinensische Gruppen hatten angekündigt, zum Vertreibungs-Gedenktag Nakba gegen die Politik Israels protestieren zu wollen. Nach Einschätzung der Versammlungsbehörde bestehe die unmittelbare Gefahr, dass es dabei zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung und Gewalttätigkeiten komme.

Die Anmelder der Kundgebungen können juristisch gegen das Verbot vorgehen.

Palästinenser erinnern jedes Jahr am Nakba-Tag am 15. Mai an Flucht und Vertreibung hunderttausender Palästinenser im ersten Nahostkrieg 1948.

