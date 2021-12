Der niederländische Gesundheitsminister Hugo de Jonge (Archivbild) (Robin Utrecht/ANP/dpa)

Wie die Nachrichtenagentur ANP berichtet, wurden vor dem Wohnhaus des 54-jährigen Politikers Überwachsungskameras installiert und ein mobiler Polizeiposten eingerichtet. Der Christdemokrat de Jonge ist auch stellvertretender Ministerpräsident. Wie es weiter heißt, kursiert seine private Adresse in sozialen Netzwerken - verbunden mit dem Aufruf, sie weiterzuverbreiten. Einem Bericht zufolge hat ein Mann versucht, an der Haustür mit dem Minister über die Corona-Maßnahmen der Regierung zu sprechen. Der Mann sei wegen des Verdachts auf Bedrohung festgenommen worden.

In den Niederlanden ist wenige Tage vor Weihnachten ein harter Lockdown in Kraft getreten. Viele Bürger reagierten enttäuscht, doch große gewalttätige Proteste wie in den Monaten zuvor blieben zunächst aus.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.