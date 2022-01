Das Foto zeigt ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht in Freiburg. (dpa´-Bildfunk / Patrick Seeger)

Nach Angaben der Behörden hatten sich bis zu 500 Menschen versammelt und Feuer gelegt. Dabei seien Polizisten angegriffen und Einsatzfahrzeuge beschädigt worden. Auch in Dresden attackierten Randalierer Beamte und setzten Gegenstände in Brand.

In Stuttgart sperrte die Polizei den Schlossplatz wegen zu vieler Menschen. Daraufhin bewarfen einige Personen die Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern. In der Folge wurden zwölf Strafverfahren eingeleitet. In Frankfurt am Main riegelte die Polizei mehrere Brücken ab, um Menschenansammlungen zu verhindern.

Die nordrhein-westfälische Polizei berichtet von mehr angezeigten Straftaten als an Silvester vor einem Jahr. Die Zahl der Körperverletzungen habe sich auf rund 300 verdoppelt. In Hennef wurde ein Mann durch eine Explosion getötet. Ein weiterer erlitt schwere Verletzungen. Die Ermittler vermuten, dass sie einen selbstgebauten Feuerwerkskörper gezündet hatten. Auch aus mehreren anderen Städten wurden Verletzte in Folge von Pyrotechnik gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.