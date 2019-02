Laut dem Wiesbadener Polizeipräsidenten Stefan Müller gibt es eine große Diskrepanz zwischen dem Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung und der Kriminalitätsstatistik.

Müller sagte im Deutschlandfunk, bei Wohnungseinbrüchen und Straßenkriminalität gebe es sehr gute Erfolgsquoten und starke Rückgänge. Auf der anderen Seite stiegen Ängste und Vermeidungsverhalten. Die gesunkene Kriminalität, die in der Kriminalstatistik 2018 für Hessen abzulesen sei, führte der westhessische Polizeichef auf gute Polizeiarbeit, bessere Einbruchssicherung durch die Bevölkerung und die Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland zurück. Das veränderte Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung könne man nicht ignorieren, sagte Müller. Er merke, dass er mit seinen guten Zahlen die Menschen immer schlechter erreiche.



Der Leiter des Nationalen Zentrums Kriminalprävention im Innenministerium, Andreas Armborst, unterschied zwischen vagen, diffusen und konkreteren Unsicherheitsempfindungen. Als Beispiele für konkrete Faktoren nannte er im Dlf ein schmutziges Wohnumfeld und Menschen, die man als Bedrohung wahrnehme. Polizeichef Stefan Müller ergänzte, dass öffentlicher Alkohol- und Drogenkonsum die Menschen verunsichere. Zudem führten singuläre Ereignisse wie Anschläge in Paris oder Berlin dazu, dass zum Beispiel Weihnachtsmärkte zwei bis vier Tage lang von einem Drittel weniger Menschen besucht würden.