Polizeiaffäre in Hessen

In der Affäre um ein mutmaßliches rechtsextremes Netzwerk bei der Frankfurter Polizei würden die Grünen im hessischen Landtag einen Untersuchungsausschuss mittragen.

Der innenpolitische Sprecher Frömmrich sagte dem Deutschlandfunk, wenn die Opposition das wünsche, werde man dem nicht entgegenstehen. In Hessen regiert eine Koalition aus CDU und Grünen.



Hintergrund ist der Auftritt des bisherigen - und möglicherweise auch künftigen Innenministers Beuth im Innenausschuss. Die Fraktionen von SPD, FDP und Linken kritisierten danach dessen Informationspolitik. Die Linken-Fraktionschefin Wissler sagte, der Minister habe schon Anfang August von dem Brief mit der Morddrohung im Namen eines "NSU 2.0" erfahren - und den Ausschuss nicht informiert.



In der Affäre sind inzwischen sechs Polizisten suspendiert worden. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Beamten sollen sich fremdenfeindliche Bilder, Videos und Texte zugeschickt haben. Zudem sollen sie eine türkischstämmige Anwältin und deren kleine Tochter bedroht haben.