Eineinhalb Monate nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gibt es kaum noch Vermisste.

Das Polizeipräsidium Koblenz erklärte, nur noch in drei Fällen sei der Verbleib mutmaßlicher Flutopfer ungeklärt. Zuletzt habe man über einen DNA-Abgleich eine aufgefundene Leiche identifizieren können.



Nach den Überflutungen mehrerer Flüsse in den beiden Bundesländern waren zunächst hunderte Menschen vermisst worden. Die Zahl der Todesopfer beträgt derzeit 133 in Rheinland-Pfalz und 48 in Nordrhein-Westfalen.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.