Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat Bund und Länder aufgefordert, Racial Profiling bei der Polizei zu unterbinden.

In einer Stellungnahme des Instituts heißt es, die Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache oder der tatsächlichen oder vermeintlichen Herkunft sei verboten. Die Methode sei deshalb grund- und menschenrechtswidrig. Hendrik Cremer, Mitautor der Stellungnahme, kritisierte, in der Bundesregierung, den Innenministerien und in der Polizei würden derzeit Positionen vertreten, die ein unzureichendes Verständnis des Verbots rassistischer Diskriminierung erkennen ließen. Als Racial Profiling gilt zum Beispiel, wenn Menschen in Zügen oder auf Bahnhöfen anlasslos und allein aufgrund ihrer äußeren Erscheinung kontrolliert werden.



Rassistische Diskriminierung liege nicht nur bei offensichtlich rassistischer Motivation oder rechtsextremistischen Einstellungen vor, betonte Cremer. Sie sei vielmehr ein Mechanismus der Ausgrenzung durch pauschale Zuschreibungen.