Teilnehmer einer Demonstration der AfD gegen staatliche Corona-Maßnahmen in Nürnberg (dpa)

Allein in Nürnberg hatten gestern mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Nach Polizeiangaben nahmen bis zu 12.000 Personen teil. Zu einer Kundgebung der AfD versammelten sich zur gleichen Zeit etwa 2.500 Menschen. Dort sprach auch die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Weidel. Zudem gab es zwei Gegenveranstaltungen.

In der belgischen Hauptstadt Brüssel schlugen Corona-Proteste in Gewalt um. Randalierer bewarfen die Polizei mit Steinen und Flaschen. Es gab mehr als 50 Festnahmen. Auch in Österreich gab es eine große Kundgebung. Im Stadtzentrum Wiens gedachten rund 30.000 Menschen mit Kerzen und Lampen der Todesopfer der Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.