Polizisten nach dem Massaker an der Grundschule. (imago)

Nach übereinstimmenden Medienberichten ging ein entsprechendes Schreiben bei der Stadt Uvalde ein. Der Polizeichef war zuvor bereits beurlaubt worden.

In der Grundschule hatte ein 18-Jähriger Ende Mai 19 Kinder und zwei Lehrerinnen erschossen. Die Polizei war damals erst rund 75 Minuten nach den ersten Schüssen in den nicht verschlossenen Klassenraum eingedrungen und hatte den Täter dann getötet. Der Einsatz war von den Hinterbliebenen der Opfer und in Medien in deutlicher Form kritisiert worden. Die texanische Behörde für Sicherheit hatte von - Zitat - "schrecklichen Entscheidungen" des Polizeichefs und einem "erbärmlichen Versagen" der Sicherheitskräfte gesprochen.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version der Meldung hatten wir lediglich geschrieben, der Polizeichef sei zurückgetreten. Diese Information basierte auf einer mittlerweile aktualisierten Agenturmeldung.

