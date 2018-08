Es wirkte wie Satire. Der Demonstrant, der auf einer Anti-Merkel- Demonstration von Pegida und AfD einen Kameramann bedrängt und beschimpft und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst hat, arbeitet für das Landeskriminalamt. Die Sahnehaube auf dem bitteren Cocktail harter Kritik, dem sich die sächsische Landesregierung seit knapp einer Woche ausgesetzt sieht. Seitdem ein Kamerateam praktisch auf Anweisung des demonstrierenden Landesbediensteten von der Polizei kontrolliert wurde. Und 45 Minuten an der Arbeit gehindert hat.

Doch die Probleme sind hausgemacht: Zu wenig sensibel zeigten sich die Beamten hier im Umgang mit der Presse. Natürlich gilt das nicht für alle, aber leider für viel zu viele, wie wir Pressevertreter immer wieder erfahren müssen. Und so waren die Polizisten in Dresden offenbar auch nicht auf die Masche vorbereitet, Kamerateams durch Anzeigen oder ähnliches Verhalten aus dem Verkehr zu ziehen, zumindest für eine kurze Zeit. Die Polizisten müssen in Versammlungsrecht dringend nachgeschult, die Ausbildung verbessert werden, besonders für den Umgang mit Medienvertretern. Und es macht schon Sorgen, wenn ein Landesbediensteter sich in aller Öffentlichkeit so verhält wie der Mann mit dem schwarz-rot-goldenen Anglerhut.

Bedenkliches Verhalten von Beamten in Sachsen

Denn natürlich ist es nicht verboten, bei Pegida und der AfD mitzulaufen. Aber von den "Merkel-muss-weg"- und unsäglichen "Lügenpresse"-Rufen vom vergangenen Donnerstag ist es nicht weit zum "Absaufen, Absaufen". Das wurde bei Pegida skandiert, als es um eine Rettungsorganisationen im Mittelmeer ging. Es ist bezeichnend, dass ein CDU-Innenpolitiker die Teilnahme des LKA-Mannes an der Demonstration als "Weckruf" bezeichnet. Denn derzeit läuft ein Prozess gegen einen Pegida-Ordner, der im Justizministerium angestellt ist. Und ein Hooligan, der sich mit Reichskriegsflagge zeigte, arbeitet als Finanzbeamter. Die Behörden müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar machen, welches politische Engagement mit ihrer Arbeit vereinbar ist – und welches nicht. Und bei Verstößen entsprechende Konsequenzen ziehen.

Die CDU-Politiker der Landesregierung sind gefragt

Es geht dabei auch um den Umgang mit Fehlern, die mangelnde Fehlerkultur. Wie sich Ministerpräsident Kretschmer sofort reflexhaft vor die Polizisten stellt, ohne Details zu kennen. Und gleichzeitig angesichts des Videos nur sie als seriös bezeichnet, den Journalisten wiederum die Seriosität abspricht. Kretschmer schädigt die Pressefreiheit, und sein Fraktionsvorsitzender Kupfer sekundiert mit einer abfälligen Bemerkung über die öffentlich-rechtlichen Sender. Das ist nur allzu offensichtliche Anbiederung an die Wähler der AfD in der Hoffnung, sie zurückzugewinnen bis zu den Landtagswahlen in einem Jahr. Es ist aber gefährlich, weil Kretschmer all den Lügenpresse-Schreiern das Gefühl gibt, diese Äußerungen seien irgendwie akzeptabel. Was dann die Arbeit der Journalisten weiter erschweren dürfte. Michael Kretschmer hat heute eine Versachlichung der Debatte angemahnt. Er selbst sollte dazu seinen Teil beitragen und auf voreilige Äußerungen verzichten.

Bastian Brandau (©Deutschlandradio / Bettina Straub)Bastian Brandau, geboren in Lüneburg, studierte Politikwissenschaften auf Magister in Göttingen und Bologna. Erste Radioerfahrungen beim Stadtradio Göttingen, dem NDR und WDR. Volontariat beim Deutschlandradio in Berlin, Köln und Brüssel. Seit 2016 Landeskorrespondent in Sachsen.