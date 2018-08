Bundesjustizministerin Katarina Barley, SPD, fordert rasche Aufklärung über das Vorgehen der Polizei in Sachsen gegen ein Filmteam des ZDF. Sie sagte, die Vorgänge seien besorgniserregend und müssten dringend und umfassend von den sächsischen Behörden untersucht werden.

Gestern hatte das sächsische Innenministerium mitgeteilt, dass der Einsatz der Polizei gegen ZDF-Reporter in Dresden vor einer Woche von einem Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen ausgelöst worden war. Der mit einem Deutschlandhut bekleidete Mann hatte sich am vergangenen Donnerstag währed eines Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel an einer Demonstration der AfD und der islam- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung beteiligt und sich gegen Filmaufnahmen für das ZDF-Politikmagazin "Frontal 21" gewehrt. Daraufhin kontrollierte die Polizei das ZDF-Team und hielt es trotz Protesten etwa eine Dreiviertelstunde lang fest.

Das Vorgehen der Polizei löste heftige Kritik aus. Den Einsatzkräften wurde unter anderen Behinderung der Pressefreiheit vorgeworfen. "Pressefreiheit ist ein herausragendes Gut in unserer Gesellschaft und nach unserem Grundgesetz", betonte Barley. Dresdens Polizeisprecher Thomas Geither wies im NDR-Medienmagazin Zapp den Vorwurf, Sachsens Polizei unterbinde die Pressefreiheit, entschieden zurück. Geithner räumte aber ein, dass auch einige Polizeibeamte mit Pegida sympathisieren könnten. Die Polizei sei ein Querschnitt der Gesellschaft. Alle politischen Strömungen seien vertreten.

Landtags-Ausschuss will Innenminister befragen

Der Innenausschuss des sächsischen Landtags will heute Innenminister Roland Wöller, CDU, zu den Vorgängen in Dresden befragen. Wie dessen Ministerium mitteilte, sei der LKA-Mitarbeiter zum Zeitpunkt des Geschehens nicht im Dienst gewesen, sondern habe als Privatperson an der Versammlung teilgenommen. Er befinde sich derzeit im Urlaub. "Über mögliche Konsequenzen wird das LKA entscheiden, wenn der Vorgang geklärt und der Betroffene zu den Vorkommnissen angehört wurde", sagte ein Ministeriumssprecher.

"Selbstverständlich gilt für jeden Bürger in unserem Land das Recht auf freie Meinungsäußerung. Allerdings erwarte ich von allen Bediensteten meines Ressorts jederzeit ein korrektes Auftreten - auch wenn sie sich privat in der Öffentlichkeit aufhalten und äußern", sagte Wöller.

Özdemir: Schutz des Grundgesetzes auch in Freizeit

Der grüne Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir sagte in diesem Zusammen der Zeitung "Die Welt", wer für den Schutz des Grundgesetzes zuständig sei, habe bei Organisationen und Parteien, die gegen die Verfassung kämpften, nichts verloren, auch nicht in der Freizeit.

Dirk Panter, Fraktionschef der SPD im Landtag, schrieb auf Twitter: "Egal ob LKA-Mitarbeiter oder nicht: So verhält man sich nicht. Und Medienschelte als Ablenkungsmanöver geht absolut gar nicht."

(tzi/mg)