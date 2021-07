Die Polizei hat in fünf Bundesländern Razzien gegen die Rockervereinigung "Bandidos" durchgeführt.

Fast 1.800 Beamte durchsuchten insgesamt mehr als 100 Objekte. Sie stellten Waffen, Munition und größere Mengen Bargeld sicher. Schwerpunkt der Razzien war Nordrhein-Westfalen. Bundesinnenminister Seehofer hatte die Durchsuchungen angeordnet. Er sagte, die Bandidos versuchten, ihren territorialen und finanziellen Einfluss auszuweiten. Die Ansprüche gegenüber konkurrierenden rockerähnlichen Gruppen setzten sie auch mit Gewalt durch.



Die Bandidos wurden in den 1960er Jahren in den USA gegründet. Seit 1999 gibt es auch in Deutschland Ableger.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.