Polizeieinsatz in Düsseldorf

Nach dem Polizeieinsatz bei einer Demonstration gegen eine Verschärfung des Versammlungsrechts in Nordrhein-Westfalen haben die Veranstalter den Rücktritt von Innenminister Reul gefordert.

Das Demonstrationsrecht sei in Düsseldorf von der Polizei mit Füßen getreten worden, sagte eine Anwältin des Bündnisses von 75 überwiegend linken Gruppen, das zu dem Protest aufgerufen hatte. Sie bezeichnete den Einsatz als unverhältnismäßig und verfassungswidrig und forderte eine lückenlose Aufklärung. Dem Bündnis zufolge wurden mehr als 100 Menschen verletzt, darunter auch Minderjährige.



In Düsseldorf hatten am Samstag mehrere tausend Menschen gegen ein von der Landesregierung geplantes Versammlungsgesetz demonstriert. Die Polizei benutzte Schlagstöcke und Pfefferspray und kesselte etwa 300 Personen mehrere Stunden lang ein. Zur Begründung hieß es, die Menschen hätten gegen das Vermummungsverbot verstoßen. Außerdem seien Beamte angegriffen worden.



Innenminister Reul hatte eine Prüfung und Aufklärung der Vorfälle angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.