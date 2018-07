Am Münchner Flughafen ist ein Terminal zeitweise gesperrt worden.

Wegen eines Polizeieinsatzes musste die Abfertigung im Terminal 2 am frühen Morgen unterbrochen werden. Die Halle wurde komplett geräumt. Dies führte zu chaotischen Zuständen, da wegen des Ferienstarts in Bayern besonders viel Andrang war. Wie viele Fluggäste letztlich von der Räumung betroffen waren, ist noch unklar. - Nach Angaben der Bundespolizei war eine Person unkontrolliert in den Sicherheitsbereich eingedrungen. Inzwischen ist der Bereich wieder freigegeben worden. Sicherheitskontrollen würden wieder durchgeführt.



Der Flughafen München ist nach dem in Frankfurt am Main der verkehrsreichste Deutschlands. Im Jahr 2017 erreichten die Fluggastzahlen nach Angaben der Betreibergesellschaft Flughafen München GmbH einen neuen Höchstwert von 44,6 Millionen Passagieren.

