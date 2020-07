In Österreich sind acht Polizisten wegen eines brutalen Einsatzes vorläufig vom Dienst suspendiert worden.

Die "Kronen Zeitung" hatte das Überwachungsvideo eines Lokals in Wien veröffentlicht, das zeigt, wie zwei Beamte einen Mann treten, der keinen sichtbaren Widerstand leistet. Die anderen sechs sehen zu und schreiten nicht ein. Den Vorwurf der Misshandlung hatte der Mann bereits nach dem Einsatz erhoben, seine Aussage aber stand gegen die der Polizisten. In der Folge wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verleumdung eingeleitet, das laut Staatsanwaltschaft nach der Veröffentlichung des Videos eingestellt wurde. Stattdessen werde nun gegen die Polizisten ermittelt. Geklärt werden müsse nun zunächst, wer als unmittelbarer Täter infrage komme und wer die Gewalt toleriert habe. Bei dem Opfer handelt es sich dem Bericht zufolge um einen 28-jährigen Tschetschenen.



Österreichs Innenminister Nehammer, ÖVP, sprach von einem absolut inakzeptablen Fehlverhalten einiger weniger, das sich aber nicht negativ auf den Dienst aller Polizisten auswirken dürfe.

Mutmaßliche Polizeigewalt in London führt ebenfalls zur Suspendierung

Auch in London sorgt ein Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt derzeit für Aufregung. Ein Beamter wurde suspendiert und einem weiteren wurde der Aufgabenbereich eingeschränkt. Zuvor war das Video bekannt geworden, das beide bei der Verhaftung eine Schwarzen zeigt. Der Hauptbeschuldigte ist demnach zu sehen, wie er auf dem Hals des Mannes kniet. Seine Hand drückt den Kopf des Verhafteten runter, der seitlings auf dem Bürgersteig liegt. Der Mann in Handschellen ruft: "Lassen Sie mich los. Lassen Sie meinen Hals los. Ich habe nichts Falsches getan.'' Ein leitender Beamter bei der Metropolitan Police nannte das Videomaterial "äußerst beunruhigend''. Es erinnert an Fall George Floyd in den USA. Floyd starb bei dem Einsatz. Sein Tod löste eine Welle von Protesten aus.